У поліції повідомили, Як карають за порушення карантин

За даними прес-служби столичної поліції, з початку пандемії в Києві склали понад 4 тисячі адміністративних протоколів за порушення карантину.

Тільки за останні дві доби правоохоронці провели перевірку 531 об'єкта і залучили до адмінвідповідальності 53 людини.

Зазначено, що за невиконання вимог ст.44-3 (порушення правил карантину людей) Кодексу про адміністративні правопорушення на посадових осіб установ склали адміністративні протоколи. За це передбачено покарання у вигляді штрафу від 34 до 170 тисяч гривень.

Зазначається, що з початку пандемії поліцейські склали 4125 адміністративних матеріалів за правопорушення у цій сфері, серед яких - 1121 протокол на порушення карантинних обмежень.

При цьому 3374 адміністративні матеріали вже направлені до суду для розгляду по суті.

Суди наклали штрафні санкції на правопорушників більш ніж на один мільйон гривень.

Нагадаємо, раніше голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що за півроку українські правоохоронці склали близько 30 тис.адмінпротоколів за порушення карантину.

При цьому він зазначив, що протоколи в основному складають на власників закладів харчування, ресторанів, нічних клубів, а громадян намагаються тільки попереджати.

Незабаром відповідальність за недотримання правил карантину можуть посилити. Так, головний санлікар Віктор Ляшко попередив, що у Верховній Раді зареєстрований законопроект, який передбачає, що українців за порушення карантину зможуть штрафувати відразу на місці.

У свою чергу, міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся до народних депутатів з проханням підтримати урядовий законопроект про посилення відповідальності за недотримання протиепідемічних заходів.

Там чітко визначено, який штраф за не носіння масок у відповідних закладах, спорудах. Він становить від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 170 до 225 гривень. Це та сума штрафу, яка повинна накладатися на людей, які не дотримуються цих правил".

Нагадаємо, що Кабінет міністрів на засіданні 13 жовтня продовжив дію адаптивного карантину в Україні до кінця 2020 року. По всій території країни діють правила дотримання умов соціальної дистанції в 1,5 м і масочного режиму.

Нагадаємо, українцям на карантині придумали нове покарання, термінову заяву Степанова: "на цьому тижні..."

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