Українцям обіцяють істотно підвищити пенсії, незважаючи на брак грошей в ПФУ

Про це пише Обозреватель.

Як відомо, на березень 2021 року заплановано "осучаснення" пенсій, але пощастить не всім категоріям пільговиків.

Надбавка до пенсії в березні 2021 року буде в розмірі 11% і її відчують близько 10 млн українців.

На надбавки до виплат не можуть розраховувати:

ті українці, хто отримував мінімальну або менше середньої зарплати;

українці, які вже на сьогоднішній день мають суттєві надбавки до пенсій (наприклад, за рахунок додаткового стажу);

ті пільговики, хто отримує пенсію від держави за спеціальним законом (наприклад, силовики).

Сьогодні пенсію розраховують за формулою: середня зарплата за три минулі роки множиться на стаж в роках, множиться на співвідношення середньої зарплати по країні і власної зарплати, і в кінці її потрібно помножити на 1%.

Але бувають випадки, коли розмір пенсії за формулою виходить менше мінімальної. За законом всі, хто вийшов на заслужений відпочинок, повинні отримувати не менше 1712 грн. Припустимо, що пенсія за формулою становить 1400 грн. Її автоматично підвищують до 1712 грн. І навіть якщо до 1400 грн додати 11%, вийде 1554 грн, що нижче розміру мінімалки. Тому вище зазначені категорії пенсіонерів отримуватимуть після осучаснення стільки, скільки і до нього.

Раніше ми розповідали, що в Україні пенсії для тих, хто ніколи не працював, і тих, хто відпрацював нормативний стаж до 15 років, однакові, і встановлені вони на рівні мінімалки.

Право на такі виплати, як попереджає глава Мінсоцполітики Марина Лазебна, громадяни України отримують в різному віці.

"Це раніше так звана "соціальна пенсія" була мінімальною пенсією за віком. Її розмір прирівняний до розміру прожиткового мінімуму. Ось зараз це 1 712 грн", – поянила вона.

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