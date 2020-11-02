Український супертяж Олександр Усик жартома відшив британського журналіста Кассіуса Кугана, який напросився в гості до українського боксера

Як передає Politeka, спочатку українець радо покликав працівника ЗМІ до себе додому, а коли Куган став "нахабніти", вирішив підіграти йому.

Між ними стався такий діалог:

- Я ніколи не був в Україні. Якщо я приїду, ти добре мене зустрінеш?

- Звичайно. Ти що? У нас це, на хрін, в крові. Ми хлібосольні.

- Я зупинюся в твоєму домі.

- Без проблем.

- Не в твоєму ліжку, а просто в твоєму домі. На дивані.

- Ні, ти не на моєму ліжку будеш спати. На дивані? Окей. Без проблем. У мене є кімната для гостей. Хороша подушечка, телевізор, вода. Може бути, ти п'єш алкоголь, куриш сигарети. Без проблем.

- Ти принесеш мені сніданок в ліжко, якщо я приїду?

- Звичайно, я тобі приготую Сніданок в ліжко, на хрін. Вилетиш, б***ь, з кімнати аж бігом.

Після цього всі розсміялися.

Нагадаємо, український супертяж Олександр Усик здобув перемогу над британцем Дереком Чісорою в Лондоні одноголосним рішенням суддів.

Незважаючи на свою поразку і незгоду з суддями, Чісора проявив гостинність і прийшов разом зі своїм промоутером Девідом Хеей після бою в роздягальню українця, пригостивши Усика і всіх членів його команди бургерами.

Нагадаємо також, Усик пригрозив своєму майбутньому супернику, відео: "Я йду за тобою!".

Як повідомляла Politeka, розлючений Чісора розповів, чому "переміг" Усика: "Він скаржився судді, але той нічого не зробив".

Крім того, Усик після важкого бою з Чісорою розкрив свій подальший шлях: "Планую стати не просто чемпіоном світу



