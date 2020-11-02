Через пандемію китайського вірусу борги по зарплатах в Україні продовжують зростати у всіх сферах економіки

Як інформує Politeka, про це в ефірі Україна 24 заявив народний депутат України (партія "Слуга народу") Данило Гетманцев.

"Заборгованість зростає у всіх секторах економіки. Це пояснюється коронакризисом. Якщо ви візьмете 2019 рік, то там порівняно невеликі суми заборгованості по невиплаті зарплат, коронакризис-таке явище, яке впливає на всіх. Якщо ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО закривається, у нього немає грошей на виплати зарплати, то, напевно, мало що зробиш", - сказав він.

Згідно з даними Держстату України, у вересні поточного року заборгованість підприємств у виплаті зарплат зросла на 4,1% (порівняно з серпнем ) і склала 3,56 млрд грн.

На 1 жовтня борг працівникам економічно активних підприємств склав 2,32 млрд грн (вище показника 1 вересня на 5,5%).

Раніше ми писали, що в Україні у більшості громадян знизилися доходи і через урізання зарплат. Про це йдеться в інфляційному звіт Нацбанку за жовтень місяць.

Зокрема, у II кварталі 2020 року доходи домогосподарств знизилися як у реальному готівковому, так і в номінальному вимірі.

Збільшення зарплат торкнеться наступної категорії громадян: викладачів у закладах професійної та професійної освіти. Якщо викладачі вищої категорії в січні мали посадовий оклад у розмірі 5 тис. 087 грн, то в 2021 році зарплата збільшиться до 6 тис.461 грн.

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