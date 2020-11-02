Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, коли в Україні введуть повний локдаун

За словами глави Міністерства, тотальний карантин буде, коли країна переступить за +20 000 випадків захворювань китайським вірусом на добу, передає ТСН.

Зазначається, що саме ця цифра стане критичною. Навіть для працюючої на повну системи охорони здоров'я, з мобільними госпіталями і т. д. тобто при переході на 4й рівень небезпеки, який в МОЗ визначили раніше.

Перший рівень-5-7 тисяч хворих на добу. Таке навантаження МОЗ здатний витримувати.

Другий рівень-8-10 тисяч хворих на добу. При цьому заповнення ліжок фонду хворих ковід становитиме 70%. За словами Степанова, Україна може опинитися на цьому рівні в найближчі тижні. Тоді Україна збільшить кількість ліжок для хворих до 52 тисяч, розгортатиме госпіталі поза установами охорони здоров'я, збільшать кількість медиків за рахунок залучення працівників інших відділень, укладатимуть контракти.

Третій рівень-11-15 тисяч хворих на добу. Заповненість ліжок по країні - не менше 85%. Введуть жорсткий карантин. Мобілізують усіх медпрацівників. Працюватимуть польові шпиталі.

Четвертий рівень-20 тисяч хворих на добу-ресурси системи медичної охорони здоров'я вичерпані.

"Четвертий рівень-це коли ресурси системи охорони здоров'я вичерпані, коли щоденна кількість випадків буде близько 20 000 хворих на добу. Тут ми будемо змушені вводити активацію протоколу медичного сортування з пріоритетом надання медичної допомоги", пояснив глава МОЗ.

Зазначимо, раніше президент Володимир Зеленський в інтерв'ю чотирьом українським телеканалам заявив, що якщо в Україні фіксуватимуть 15 тисяч нових інфікованих китайським вірусом щодня, тоді може бути введений локдаун.

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко також заявляв, що можливість введення нових карантинних обмежень буде розглядатися в разі виявлення 15 тис.нових випадків захворювання на добу.

У свою чергу, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що в уряді не хочуть і не бачать можливості введення тотального карантину для протидії поширенню китайського вірусу.

За даними на 2 листопада, в Україні Китайський вірус за минулу добу виявили у 6754 осіб, зафіксовано 69 летальних випадків, 2327 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, українців хочуть масово перевести на удаленку, термінова Заява МОЗ: "стосується всіх…»

Як повідомляла Politeka, українців приголомшили термінами виходу з карантину: "мінімум три роки", хто постраждає найбільше.

Також Politeka писала про карантин по-новому, в МОЗ оголосили, що зміниться з 2 листопада: "повний локдаун..."