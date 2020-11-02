Такого ще не було

У неділю, 1 листопада, відбувся десятий прямий ефір оновленого четвертого сезону проекту "Танці з зірками"

Ефір був присвячений Хеллоуїну. Учасники перевтілилися в моторошні образи.

Особливістю випуску стало ще й те, що учасники повинні були вийти зі своїми конкурентами.

Першими на паркет, який перетворився на містичний готель, вийшли екс-учасниця групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос і партнер Надії Мейхер Кирило Васюк. Пара перевтілилася в образи покоївки і швейцара і виконала Фрістайл під пісню групи t.A.T.u. "Нас не догонят".

Другими показали свої танцювальні вміння" Холостяк " Сергій Мельник і партнерка Сергія Танчинця Яна Цибульська, які виконали танго і отримали 38 балів.

Фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна вийшла на паркет разом з партнером ведучої Олі Фреймут Іллею Падзіною. Вони виконали ф'южн в образах ангела і демона під пісню 2wei — Toxic.

Надя Мейхер танцювала з Максом Леоновим. Надія перетворилася на графиню, а Макс - на Графа Дракулу. Вони виконали зворушливий вальс у свою " останню ніч "під пісню Земфіри"жити в твоїй голові". Надя з'явилася на паркеті в ніжній сукні лілового кольору.

А ось фронтмен групи "Без Обмежень" Сергій Танчинець і партнерка Сергія Мельника Аделіна Делі в образах клоунів намагалися здивувати квікстепом під пісню Vaya con dios — Hey Na Na Na. Учасники завоювали 35 балів.

У зону ризику потрапили Сергій Мельник і Аделіна Делі та Ольга Феймут та Ілля Падзіна.

Спеціальними гостями вечора стали Наталія Могилевська та фіналіст дев'ятого сезону "Голосу країни". Артист відвідав шоу з телепрем'єрою пісні "Темно", а легендарна зірка українського шоубізу виконала попурі пісень" Місяць "і"Покохала".

Крім того, під час десятого ефіру вперше в історії проекту пари змагалися в баттлах. Так, пари завчасно підготували два танці-ча-ча-ча і джайв і позмагалася між собою в майстерності. Кожен танець судді оцінювали і додавали бали до першого виступу.

За результатами голосування суддів та глядачів, меншу кількість балів отримала телеведуча. Тому в 10 прямому ефірі з проектом попрощалися Ольга Фреймут та Ілля Падзіна.

Ця пара починала змагання за головний кубок, перебуваючи на самоізоляцію через Китайський вірус.

"Це була честь. Особливо дякую Катю Кухар. Наші з тобою діалоги, впевнена, увійдуть в історію проекту. Що я зрозуміла, друзі: ніщо в житті не дається безкоштовно, над усім потрібно працювати. Є у вас мрія-Перетворіть її в бізнес-план. Я не просто так дотанцювалася до 10 ефіру. Це щоденна робота, жертвування своєю сім'єю і врешті-решт своїм здоров'ям", - зазначила Ольга Фреймут.

Крім цього, Ольга Фреймут подякувала всім своїм близьким і партнеру Іллю Падзіну. Особливу увагу вона приділила в промові дочки Златі, яка і надихнула ведучу прийти на "Танці з зірками". Привітала Ольга Фреймут і всіх своїх хейтерів, іронічно зазначивши, що Хеллоуїн – їхнє професійне свято. А ось всім шанувальникам вона побажала жити в ритмі фокстроту.

"Я вам всім бажаю жити в стилі фокстроту. Знаєте, як це? Бути в обіймах надійного партнера, якого любиш, робити по життю широкі кроки, не вагатися в собі і тримати голову високо над усіма негараздами", – додала вона.

Зі свого боку, Ілля Падзіна висловив свою подяку всій команді, колегам, суддям, стилістам, гримерам і Олі. Хореограф зізнався, що дуже радий, що зміг взяти участь у шоу.

Думки глядачів шоу щодо вильоту Фреймут з шоу розділилися. Поки одні горюють, інші дивуються, як телеведуча змогла протриматися на проекті так довго.

"Та ну невже, я чекала це з початку 1 ефіру«," Ураааааааааа!!!! Колода у ходить додому! Ура!", "Сталося! Оля Буратинівна пішла додому!", "Стільки хороших пар покинули проект до них ☺ ️ добре, що справедливість восторжествувала", " блін, в 10 ефірі, в десятому! це повинно було статися раніше", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, прискіпливу Кухар не пробачили за нову витівку на»Танцях з зірками".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Нікітюк відвела у Фреймут красеня з "Танців з зірками", кадри пристрасті:"Скоро дитина з'явиться".

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