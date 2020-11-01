Суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар вразила українців різким перевтіленням у культового персонажа

Ролик знаменитість вирішила опублікувати в Instagram, розповідає Politeka.

"Хто з дому, хто в будинок, хто над зозулиним гніздом...»! Сестра Ретчед вже готова ставити діагнози й виписувати рецепти», - йдеться в повідомленні.

На опублікованому ролику Кухар позує спершу в домашньому халаті, в якому сідає на пуф. Після цього вона підкидає туфлю, і перед камерою постає вже в яскраво-блакитній сукні з капелюхом.

Уточнимо, що Кухар вирішила приміряти образ культової медсестри з культової драми «Пролітаючи над гніздом зозулі».

"Нічого собі образ. Актуально і шикарно», «ой, стережіться...", " богиня, ви розумниця. Будьте такою» яка ви є«, "як вам йде цей образ Мілдред Ретчед«,» принцеса«,» сукня – вогонь«," ви неймовірні. Образ шикарний", - пишуть її шанувальники.

Як ми розповідали до цього, прима-балерина Катерина Кухар, яка є суддею шоу «Танці з зірками "похвалилася пристрасним виконанням" Кармен» з чоловіком Олександром Стояновим

На опублікованих знімках видно, як Кухар виконує танець з чоловіком. Шанувальники високо оцінили виступ балерини з чоловіком Олександром Стояновим.

Нагадавши, прискіпливу Кухар не пробачили за нову витівку на»Танцях з зірками".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Нікітюк відвела у Фреймут красеня з "Танців з зірками", кадри пристрасті:"Скоро дитина з'явиться".

Також Politeka писала, що новий скандал після "Танців з зірками", Фреймут і Кухар рознесли через відхід Петрожицької.