Російська модель Олена Преснякова, яка є невісткою Алли Пугачової, вразила красою в оточенні коней

Кадри знаменитість опублікувала в Instagram, розповідає Politeka.

"Каппадокія 🤍 сьогодні збулася моя давня мрія побувати тут! Неймовірна природа заворожує, а попереду ще ціла програма розписана з 4 ранку до 21 вечора», - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Преснякова позує в оточенні коней, ефектно демонструючи розкішну фігуру в тісному топі. Модель в якийсь момент вирішує ефектно покрутитися на камеру, демонструючи витонченість на тлі бігаючого стада.

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На фото красуня позувала в чорному топі й лосинах. Волосся у Олени було розпущеним, а образ дівчина доповнила прикрасою на шиї. Преснякова стояла перед дзеркалом і посміхалася, знімаючи себе на телефон.

На другому знімку вже Олена здалася в бежевому топі і штанях. Красуня показувала себе, демонструючи витончену фігуру.

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