Російська модель Олена Преснякова, яка є невісткою Алли Пугачової, вразила красою в оточенні коней
Кадри знаменитість опублікувала в Instagram, розповідає Politeka.
"Каппадокія 🤍 сьогодні збулася моя давня мрія побувати тут! Неймовірна природа заворожує, а попереду ще ціла програма розписана з 4 ранку до 21 вечора», - йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах Преснякова позує в оточенні коней, ефектно демонструючи розкішну фігуру в тісному топі. Модель в якийсь момент вирішує ефектно покрутитися на камеру, демонструючи витонченість на тлі бігаючого стада.
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Як повідомлялося до цього, відома модель Олена Преснякова, яка є невісткою Алли Пугачової, показала себе і попросила про допомогу
На фото красуня позувала в чорному топі й лосинах. Волосся у Олени було розпущеним, а образ дівчина доповнила прикрасою на шиї. Преснякова стояла перед дзеркалом і посміхалася, знімаючи себе на телефон.
На другому знімку вже Олена здалася в бежевому топі і штанях. Красуня показувала себе, демонструючи витончену фігуру.
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