Дружина керівника студії "Квартал 95" Євгена Кошового, Ксенія, зважилася на кардинальну зміну іміджу

Як пише Politeka.net, вона опублікувала в сторіз свого мікроблогу "Instagram" нове фото, на якому стала занадто схожа на чоловіка. Ксенія Кошова постала перед користувачами соцмережі в домашньому вбранні з абсолютно лисою головою і з густими "брежнєвськими" бровами. Знаменитість позбулася чи не найкрасивішого свого прикраси - розкішного волосся.

"Сімейне", - пожартувала дружина гумориста, підписавши знімок. Судячи з обстановки, Ксенія вирішила побалуватися з віртуальними "масками" вдома. На задньому плані можна помітити спинку дивана, а на автора фото - сірий халат.

Раніше сам Євген Кошовий розсмішив шанувальників пародією. Для відео, опублікованому в соцмережі, Керівник "Кварталу" змінився до невпізнання, отримавши величезні вуха і очі за допомогою відповідної маски. У такому вигляді Євген спародіював ведучого ток-шоу Савіка Шустера. Під час запису за кадром подала голос маленька собачка, яку нещодавно завели дружина і дочки артиста. Кошовий вчасно симпровізував і зробив пародію ще смішнішою:

"Всім привіт! Це "Свобода слова з Савіком Уштером" і ми готові починати передачу! Як чуєте, за кадром вже гавкають політики, тому скоро в ефірі".

Нагадавши, Кошовий з "Квартал 95" відпустив волосся і вразив українців пляжним тілом.

Як повідомляла Politeka, юна дочка Кошового з " Квартал 95» зухвало задерла ногу в недитячій сукні.

Також Politeka писала, що Кошовий з "Квартал 95" пожовтів і змінився в особі після слів дружини: таким його ще не бачили.