Молода співачка і екс-учасниця групи "ВІА Гра" Еріка Герцег показав нове провокаційне фото

Як відомо, група "ВІА Гра" завжди була знаменита красивими учасницями, які були в кожному з її складів. Однією з них є ефектна блондинка Еріка Герцег, який зараз готуватися випустити свій кліп на пісню" імітація", пише Politeka.net

Дівчина ретельно готується до такої події і ретельно побирає вбрання до кліпу. У своєму Instagram-акаунті вона показала одне з фото, на якому позує в брендових речах з показу тижня моди в Лос-Анжжелесі.

Так, Еріка вбралася в блискучі чорні штани з високою талією і лаковий корсет бордового кольору.

"Так рада стати першою, хто представить ці унікальні речі, прямо з показу Тижня моди Лос-Анжелеса в моєму відео», - написала знаменитість.

Не можна не відзначити чудові модельні дані дівчини. Як то кажуть, ні зменшити, ні додати. Фоловерам дуже сподобалися фото.

Всього за три години вони залишили під знімком понад 8 тисяч відміток "подобається" і безліч хвалебних коментарів.

"Класний наряд і крута пісня🔥 🔥 🔥 🔥 🔥", " подивилася інтерв'ю, яка ж ти щира, справжня і чиста. ❤️ Неможливо не закохатися❤️", "красуня", - висловили в мережі.

Раніше ми писали, що Еріка Герцег здалася в одній білизні.

Так, на новому опублікованому кадрі, виконавиця постала перед публікою в мережі в чорній стильній білизні і панчохах в колір.

Еріка дивиться в камеру, піднявши руку. Волосся Зоряна красуня поклала назад, яскравий макіяж до образу - додається.

Нагадаємо, у втечі Еріки Герцег з ВІА Гри помітили слід Віри Брежнєвої: "все-таки виперла".

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