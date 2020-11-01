Дочка української співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман вразила красою, одягнувшись в ефектну білизну
Знімки знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram, розповідає Politeka.
"Fembot", - коротко підписані знімки.
Звернемо увагу, що на фотографіях Кіперман позує в рукавичках і пухнастій білизні, посилаючи шанувальникам «повітряний поцілунок». Після цього красуня вирішила побалуватися з волоссям і підкреслити ідеальні риси обличчя.
"Королева", "так гаряча», «вау, красуня», «Божественні форми", " та ти красуня. Чудова", "така красива дівчина», «ти і твоя мама буквально одне обличчя», "ось це пустунка", - пишуть її шанувальники.
"Коханець" Ані Лорак раптово похвалився коханою жінкою і викликав справжній фурор: "Дивовижна..."
Українці ризикують залишитися без пенсії у 2021 році, з'явилися нові правила: "Якщо у вас не буде вистачати стажу..."
Нові тарифи на комуналку розорять українців, скільки і за що доведеться платити: "Ціна зросте на..."
Понівечена Ксенія Собчак показала обличчя крупним планом, відео страшно дивитися: Богомолова чекає сюрприз
Як повідомлялося раніше, дочка популярної української співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман захопила шанувальників, показавши пружні форми в тісному топі.
"Не можу дочекатися, щоб повернутися назад в прекрасну Італію", - йдеться в підписі.
Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Кіперман позує в тісному топі, демонструючи розкішну фігуру у всій красі. Однак шанувальників зірка позбавила можливості захопитися красою-знімок дівчина викинула в Сторіс.
Нагадавши, юна дочка Віри Брежнєвої вивалила бюст прямо на камеру, мама не похвалить
Також Politeka писала, що фігуриста дочка Віри Брежнєвої приміряла сміливий купальник, але щось пішло не та
А ще Politeka повідомляла, що фігуриста дочка Віри Брежнєвої навпочіпки похвалилася панорамним видом