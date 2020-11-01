Дочка української співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман вразила красою, одягнувшись в ефектну білизну

Знімки знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram, розповідає Politeka.

"Fembot", - коротко підписані знімки.

Звернемо увагу, що на фотографіях Кіперман позує в рукавичках і пухнастій білизні, посилаючи шанувальникам «повітряний поцілунок». Після цього красуня вирішила побалуватися з волоссям і підкреслити ідеальні риси обличчя.

"Королева", "так гаряча», «вау, красуня», «Божественні форми", " та ти красуня. Чудова", "така красива дівчина», «ти і твоя мама буквально одне обличчя», "ось це пустунка", - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, дочка популярної української співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман захопила шанувальників, показавши пружні форми в тісному топі.

"Не можу дочекатися, щоб повернутися назад в прекрасну Італію", - йдеться в підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Кіперман позує в тісному топі, демонструючи розкішну фігуру у всій красі. Однак шанувальників зірка позбавила можливості захопитися красою-знімок дівчина викинула в Сторіс.

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