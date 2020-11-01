Оля Фреймут показала, як вони з Лесею Нікітюк та Іллею Падзіною готувалися до спільного танцю на шоу "Танці з зірками"

Відома українська ведуча поділилася відео, на якому показала закулісся шоу. Про це пише Politeka.net.

Минулого тижня до Фреймут та її партнера для танцю приєдналася інша відома ведуча – Леся Нікітюк. На нових кадрах можна побачити, як вони втрьох готувалися до нового випуску, обговорюючи концепт своїх образах і, звичайно, відточуючи танцювальні рухи.

Також на відео можна побачити фрагменти готового номера, наприклад, кадр, де Нікітюк пристрасно штовхає Фреймут на ліжко. Відзначимо, що для чуттєвого танцю обидві ведучі наділи зухвалі наряди з декольте і глибокими розрізами на спідницях.

"Танцювальні спогади", - підписала відео Фреймут.

Її шанувальники тут же почали коментувати пост.

"Клас Оля, ви велика молодець що так працюєте і намагаєтеся ще кожному варто повчитися такій самодисципліні і жадобі до кращого", "це нереально", "Леся, ти розумничка", "дуже красиво, як завжди", "Олю, ви найкраща", - пишуть люди.

Нагадаємо, що цієї неділі на шоу святкуватимуть Хеллоувін. Учасники шоу поміняються партнерами і приміряють на себе цікаві образи.

У мережі вирішили розкрити карти, розповівши, хто з ким буде танцювати. Ользі Фреймут, яку регулярно критикують в мережі за відсутність таланту, за рішенням продюсерів в пару дістався Дмитро Дікусар, який на проекті замінює хворіє Діму Жука.

Нагадавши, скандальну Фреймут заклювали після зміни партнера на "Танцях з зірками": "досить знущатися над Дімою...".

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