Зараз вона виглядає зовсім не так

Зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал показала себе в несподіваному "готичному" образі, згадавши юність

Популярна українська актриса, полюбилася багатьом як Женька з серіалу "Свати", поділилася рідкісним архівним фото часів п'ятого сезону серіалу.

"Дістала з архіву рідкісне фото... #Свати5 , 2011 рік, мені 16 років, я в шоці від того, що моє волосся чорне і від того, що на знімальному майданчику в рацію мене періодично називають актрисою», - написала Кошмал в підписі.

На знімку дівчина позує в образі юної неформалки. На ній "готичний" наряд темно-фіолетового кольору з чорними мереживами, а також безліч традиційно неформальських прикрас, зокрема широкий чокер з шипами. Доповнює образ відповідний макіяж з чорними губами.

За спиною у Кошмал пожно помітити чотирьох хлопців в аналогічних образах і зі схожим макіяжем.

Шанувальники актриси не змогли пройти повз такого знімка.

"Ой Женька", "навіть зараз дивлюся Свати. Кращий серіал спасибі за образ! Тільки справжнім акторам вдається донести доброту, душевність, гумор в кадрі! І у вас це вийшло!", "Красивий. Я все ще сумую за вашим образом і дивлюся сватів, Женька», "Баба Валя краще", "Ну який це кайф, Аня!", "Клас я пам'ятаю Вас таку божевільна красуня", "така красуня з чорним волоссям була", "Женька вогонь!",- пишуть люди.

Нагадавши, задоволена Женька зі "Сватів" в уніформі пригорнула до трьох брутальних красенів: "добре, коли все...".

Як повідомляла Politeka, Женька зі "Сватів" у струмуючій сукні-ночнушці підкорила видом в розкішних апартаментах: справжня зірка.

Також Politeka писала, що задоволена Женька з "Сватів" полонила красою в прозорій сукні:»навіть не впізнала спочатку".