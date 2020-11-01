Відома російська співачка і зірка "Дому-2" Ольга Бузова вразила зухвалим образом для нового виступу

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість поділилася новим постом у своєму Instagram.

Вона опублікувала кадр з російського шоу "Співай без правил", на якому їй довелося виступити. Для номера співачка вибрала досить зухвалий і відкритий наряд. На ній короткі чорні шорти з матеріалу "під шкіру", а також блискучий топ у вигляді щільного корсета.

Співачка впевнено позує на сцені, широко розставивши ноги, в оточенні підтанцьовки.

Шанувальники бурхливо коментують фото свого кумира.

"Ти і так співаєш без правил", "Боже боронь", "Олечка, ви прекрасна", "Ух яка", "на зло всім міць", "ви найкраща! Добрий щирий чоловічок", - пишуть люди під новим знімком співачки.

Раніше ми писали, що Бузова поділилася знімком, на якому позує біля своєї фігури, вирізаної з картону. Популярна співачка одягнена в Сірий Спортивний костюм і чорні кросівки, волосся зірка гладко зачесала, у вухах видно великі сережки.

Традиційно зібравши безліч лайків і захоплених коментарів, Бузова все ж нарвалася на критику хейтерів, які звернули увагу на те, що у співачки неприродно довга шия. Деякі просто дивуються, інші звинувачують зірку в надмірному захопленні фотошопом.

"А че з шиєю? У жирафа позичила не подрасчитала з фотошопом мені здається вона на всіх фотках така. Новий айфон вийшов. Бузова сама від себе кайфує", - писали хейтери.

Нагадавши, "школярка" Бузова покрутилася перед дзеркалом в грайливому міні: "Люби мене".

Як повідомляла Politeka, хвалька Ольга Бузова переборщила з фотошопом і епічно зганьбилася: "у жирафа позичила".

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