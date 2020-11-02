Погода в Україні 2 листопада продовжить пакостити, половину громадян накриють найсильніші зливи
Як розповідає Politeka, пощастить лише деяким.
Зокрема, йдеться про західну частину країни. Тут у світлий час доби осінь побалує 8-11 градусами зі знаком «плюс». Вночі ж очікується різко похолодання, місцями до нуля за Цельсієм.
Українцям на північній частині країни дощі підготували іншу долю. Тут хмарно буде лише в Житомирській області. На вулиці очікується від 8 до 11 градусів зі знаком «плюс». Після заходу сонця все зміниться: стовпчик термометра покаже від 4 до 7 вище нуля.
Така ж ситуація буде і в центральних областях. Лише жителів Вінницької області чекає невелика хмарність. Тут буде 8-11 градусів тепла, а вночі похолодає до 4-9 за Цельсієм.
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Трохи хмарності без дощів потрапить і на південь України. Тут пощастить громадянам в Одеській області. Решту чекають локальні дощі, які місцями переходитимуть у зливи. На вулиці вдень буде від 10 до 14 градусів вище нуля. У темний час доби очікується різке похолодання до 7-9 градусів.
Найменше пощастить українцям, які проживають на східній частині країни. Тут сильні зливи будуть супроводжуватися комфортними 12-14 градусами за Цельсієм. А ось вночі синоптики прогнозують похолодання до 7-9 зі знаком "плюс".
Локальні дощі сьогодні також накриють українців у Києві та передмісті. Однак тут буде прохолодно що вдень, що вночі. У світлий час доби: від 7 до 10 градусів. Вночі близько 4-7 тепла.
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