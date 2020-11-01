В Україні проведуть перерахунок пенсій, буде підвищена мінімальна і максимальна пенсії

Планове підвищення пенсійних виплат пов'язане із зростанням прожиткового мінімуму. Останній раз його підвищили з 1 липня (до 2118 грн), а з 1 грудня 2020 року прожитковий мінімум становитиме 2189 грн, передає НВ.

З 1 грудня 2020 мінімальна пенсія зросте до 1769 грн (на 57 грн), а максимальна пенсія — до 17690 грн на одного (на 570 грн).

Також з 1 грудня зросте і надбавка пенсіонерам за стаж — щомісячна доплата для тих чоловіків, хто має стаж більше 35 років і для жінок, які мають 30 років стажу. Вона становить 1% мінімальної пенсії за кожен додатковий рік і зросте з 17,12 грн до 17,69 грн.

Також підвищення прожиткового мінімуму вплине на зростання виплат для різних соціальних і демографічних груп населення.

для дітей до 6 років: з 1859 грн до 1921 грн.

для дітей від 6 до 18 років: з 2318 грн до 2395 грн.

для працездатних осіб: з 2197 грн до 2270 грн.

для осіб, які втратили працездатність: з 1712 грн до 1769 грн.

Також раніше повідомлялося, що з 1 січня 2021 року мінімальну зарплату збільшать з 5000 до 6000 гривень. При цьому українці з повним стажем і віком від 65 років мають право на пенсію в розмірі як мінімум в 40% від мінімалки. Зараз це 2000, а з 1 січня – 2400 гривень.

Також, з 1 січня в Україні збільшаться пенсії як мінімум до 2400 гривень для тих українців, які мають 30 (для жінок) і 35 років (для чоловіків) років стажу і досягли віку 65 років.

Нагадаємо, працювати українцям доведеться ще більше.

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