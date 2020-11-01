Українська актриса Ольга Сумська показала, на які зміни пішла заради популярного шоу

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в "Instagram" вона виклала фото і відео свого перетворення на Хеллоуїн. У новому випуску програми "Маскарад" знаменитість постала в образі загадкової русалки. Ольга Сумська "упакувала" ноги в хвіст, який ледь дозволяв їй ходити, одяглася в зелену луску і блискучий ліф, а голову сховала під громіздкою маскою з блакитними локонами.

На відео актриса показала, як важко їй було пересуватися в такому костюмі. Незважаючи на маску, їй довелося прикрасити обличчя блискітками - зірка записала для мікроблогу процес гримування і оцінила себе на камеру: "Жаба витривала". В кінцевому підсумку образ вийшов дуже яскравим і незабутнім.

"А ось і моя Русалка, вчора розсекретили ☺ ️ а ви дивилися напів-фінал «маскарад» @ maskarad_fan_1plus1? 🧝 ♀️Дякую всій команді за неймовірні враження @ zavaduk🤗, розкішні, казкові костюми @ olgaslon👏 🏻❤️! Це просто фантастика! 🤩 ",- поділилася Ольга враженнями після шоу.

Користувачі соцмережі не втрималися від коментарів і висловили зірці, що думають про її перевтілення:

"Дуже круто! Я не впізнала"; "неймовірно, мурашки по тілу"; " Олечка супер просто, ви як завжди прекрасна❤️";" так казково"; " талановита людина-талант у всьому!"; "Я відразу здогадалася, що це Ви) за вашими жестами і гумору) ви були на Лізі, ювілей, і дари це про султана )) 😍💕🧜♀️🧜♀️🧜♀️🧝🏻♀️🧝🏻♀️🧝🏻♀️"; "Маска була дуже зачаровує !👏 "; "Ого, так круто😮".

Нагадаємо, 54-річна Сумська вразила царственим виглядом у розкішній сукні.

Як повідомляла Politeka, дочка Ольги Сумської викликала ажіотаж пікантним фото в образі спокусниці.

Також Politeka писала, що Ольга Сумська розкрила сімейний секрет, приголомшивши домашнім образом у фартусі.