Відома модель Ніколь Потуральскі, якій приписують роман з Бредом Піттом, показала себе і розповіла про неділю

На фото Ніколь здалася в шовковій блузці з великим декольте і на ґудзиках, а також мереживній білизні. Дівчина позувала в спальні, демонструючи тільки свій пишний бюст на кадрі. Але фанати залишилися задоволеними такому ракурсу, адже модель вразила фантастичним бюстом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Шовкова неділя", - підписала лаконічно фото зірка.

Фанати поставили більше 2 тисяч лайків за годину і написали безліч компліментів і коментарів:

"Щасливої неділі, Ніко", " шикарне фото. Хх", " Мені подобається цей м'який колір ... красивий", " Кому ти подобаєшся ??", "Тільки плаття вогонь", "сонне задоволення", "що я можу сказати крім вогонь", "повинен бути шовк кожен день, чи не так", "Люблю ці вершини".

Повідомлялося, що 27-річна модель з Німеччини Ніколь Потуральскі здивувала мережу витонченим образом на природі.

Вона постала перед шанувальниками в стильному сірому костюмі з довгого піджака, мішкуватих штанів і топа, який оголив плоский животик і підкреслив бюст сміливим декольте.

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