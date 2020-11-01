Топ-модель Белла Хадід поділилася порцією незвичайних знімків

Як повідомляє Politeka.net, всесвітньовідома модель і одна з найкрасивіших дівчат планети Белла Хадід не забуває радувати своїх шанувальників. Супермодель раз у раз виставляє пости з минулого відпочинку або з модельних кампаній, в яких бере участь і просто селфі з самоізоляції.

Користувачі мережі показали на фанатській сторінці Белли Хадід в Instagram новий образ, який варто взяти на озброєння любителям спортивних речей.

24-річна модель одягла широкі сині штани з однотонним поясом, крихітний кроп-топ в тон, а також бежеве пальто оверсайз. При цьому можна побачити, що модель не носить бюстика під топом. Доповнили лук масивне золоте кольє-ланцюг, великі браслети, а також маленькі сережки-кільця.

Не забула молодша Хадід і про зачіску, дівчина зібрала локони в пучок і випустила кілька пасом на обличчя. Варто відзначити, що це одна з найулюбленіших зачісок Хадід - її часто можна побачити з таким пучком.

З голим животом, Белла виглядала зухвало і спокусливо. Заодно вона продемонструвала свою спортивну підтягнуту фігуру.

Користувачі мережі відзначили вміння Белли виглядати стильно в речах будь-якого фасону і стилю, а також відсипали парочку компліментів її зовнішньому вигляду.

"Дівчина моєї мрії ❤️", " Королева краси🧿 ✨"," Кращий модальний в світі😍"," чому ти такий чертовски Гарячий", " королева ідеального тіла❤️","найгарячіша з гарячих дівчат".

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