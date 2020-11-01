Відома українська співачка Аліна Гросу після важкого розлучення з чоловіком заговорила про свої тривоги

На сторінках свого Instagram-аккаунта знаменитість вирішила поностальгувати про літо, а також нагадати своїм фанатам про важкий для всього світу час, особливо на тлі епідемії китайського вірусу.

Співачка висловила надію, то скоро цей фатальний рік піде і на зміну йому прийде найкращий час і всі люди перестануть хворіти страшною недугою.

"Трошки зелені і літа, стрімко пішов від нас..🌿🌿🌿

Через місяць вже зима🙈 я, чесно кажучи, в шоці як час летить..

І шалено сподіваюся, що наступний рік буде набагато краще.. добрішим і яскравішим, ніж цей.. що вірус піде також блискавично, як і з'явився, що всі рідні та близькі будуть відчувати себе краще, що буде мир у всьому світі, що всі будуть щасливі...🙌 🏽 хто теж сподівається?) став рожевеньке 💘 сердечко в коментарях))», - написала співачка.

Також артистка розмістила серію фотографій, на яких попозувала в чорній сукні з відкритим плечем і з букетом в руках. На знімках Аліна пильно дивилася в кадр і виглядала сумною і змученою.

"А що з обличчям?", "Чому це гарненьке личко таке грусное?", стали питати фанати свего кумира.

Раніше ми також писали, що нещодавно мережа потрясла новину про таємне розлучення співачки через півроку шлюбу з молодим бізнесменом. Аліна не тільки не розповіла про розставання, але ще і кілька місяців мовчала про свої переживання, приховувала розлучення і не давала приводів для пліток, щоб пережити спокійно травму.

Нагадаємо, що Гросу здивувала різкою зміною іміджу після розлучення, кадри в новому образі:»схожа на Віру Брежнєву".

Як повідомляла Politeka, біда у Гросу, у весільній сукні та фаті оголосила сумну новину: "Спочивай з миром...".

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