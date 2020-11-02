Настя Каменських, Світлана Лобода, Ані Лорак та інші зірки здалися під дощем

На першому показала себе Настя Каменських. Зірка була в куртці і шапці, так як на вулиці вже зима. Дівчина зробила селфі під дощем, коли бігала. Образ співачка доповнила бездротовими навушниками. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінки знаменитостей.

На другому кадрі здалася вже Світлана Лобода. Дівчина позувала у весільній сукні під дощем. на знімку співачка відрізала собі волосся, а фату викинула.

Закриває трійку Ані Лорак. Красуня показала себе в чорній сукні і була зовсім промоклою. На кадрі видно тільки обличчя Кароліни, повністю мокре. Знімок вийшов ефектним і ніжним.

А ось Анна Семенович потрапила під дощ випадково. Красуня поїхала виступати в Краснодарський край, але там почався дощ. Фанати чекали співачку півтори години, але концерт так і не відбувся. Анна вийшла на сцену і спробувала заспівати без мікрофона на мокрому майданчику.

Закриває п'ятірку зірка "Холостячки" Ксенія Мішина. Дівчина позувала серед дощу в корсетній сукні, а в цей момент підбіг молодий чоловік, зняв з себе одяг і накрив зверху зірку. Кадр показував, що не всі чоловіки ще перевелися, і можуть захистити красуню від поганої погоди.

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