Зовсім на себе не схожий

Відомий український співак MELOVIN, що запам'ятався багатьом як фаворит Андрія Данилка на Євробаченні, показав себе в лякаючому хелловінському образі

Костянтин Бочаров (справжнє ім'я артиста) поділився знімками зі своїм святковим гримом в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фото співак позує перед камерою в піджаку в смужку і білій кофті. З нагоди Хеллоуїна він вирішив порадувати шанувальників "моторошним" образом, намалювавши у себе на обличчі клоунську гримасу з вибіленим обличчям і затемненими очима.

"Happy Halloween! Всім спасибі за вчорашній концерт який став для мене справжнім емоційним зціленням! Спасибі вам за вас!",- написав артист у підписі до знімків.

Його шанувальники тут же відреагували на новий пост.

"Спасибі тобі! Ти наше зцілення! Захоплюєшся знову і знову, і знову. Ніяких слів ніколи не вистачить, щоб висловити любов і захоплення", "Спасибі тобі за тебе! Ти переріс весь український шоубіз!", "Спасибі твоїм батькам за тебе", "Мел шикарний образ", "яка булочка, красива"," Містер Джокер Меловін?", "Шикарно красивий", "це було диявольськи шикарно!",- пишуть люди.

До цього ми писали, що Бочаров показав фото, на якому позує крупним планом, при цьому його обличчя частково закриває блискучий напівпрозорий «дощик». На знімку також видно руку співака, прикрашена великими перснями. Як відзначають фанати артиста, на кожному його пальці можна побачити по кільцю. Можна помітити, що MELOVIN нафарбував нігті чорним лаком.

Нагадавши, похмуре фото Андрія Данилка розбурхало мережу, MELOVIN не стримав емоцій.

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