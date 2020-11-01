Заблоковані ПриватБанком карти виявилися активними і продовжили отримувати гроші при тому, що клієнт не міг їх зняти

Про це розповіла українка у своєму відгуку про роботу банку на сайті Мінфін.

Так, за словами жінки, ще в серпні ПриватБанк в односторонньому порядку заблокував її карти. Вона звернулася на гарячу лінію за роз'ясненнями, проте їй повідомили, що нічим не можуть допомогти.

Однак, пізніше історія отримала продовження, коли з'ясувалося, що заблоковані карти залишилися активними і туди були нараховані гроші.

"Поясніть, якщо ви заблокували мої карти, чому вони активні. І як тепер мені повернути гроші які туди потрапили в жовтні? З серпня місяця мені кажуть що протягом 15 днів розберемося ну вже пройшло майже три місяці. Поверніть гроші ми не мільйонери", - написала колишня клієнтка банку.

У свою чергу, представники Приватбанку повідомили, що її обслуговування в банку було обмежено.

"Змушені вам відмовити в оформленні продуктів. Задля більш детального уточнення питання ви можете звернутися до підтримки банку за авторизованими каналами", - йдеться у відповіді банку.

Раніше клієнт поскаржився, що ПриватБанк заблокував йому рахунки після поповнення картки.

"Сказали, що заблокували мені карти, через те що 24.10 в 03:22 мені надійшов платіж в сумі 1301.7 грн, Я сказав що продавав код з біржі Kuna на цю суму, гроші прийшли і я його відправив, скріншоти цього у мене є, але мене не захотіли слухати, сказали що ці гроші мовляв крадені, вам потрібно їх повернути", - задався питанням незадоволений клієнт.

Нагадавши, подвійне списання грошей з картки Приватбанку, скандал повторився.

Як повідомляла Politeka, банкомати ПриватБанку перестали видавати гроші, кошмари клієнтів збуваються.

Також Politeka писала, що ПриватБанк почав масштабні перевірки і блокування платежів, у клієнтів паніка.