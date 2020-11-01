В Україні у більшості громадян знизилися доходи і через урізання зарплат
Про це йдеться в інфляційному
Зокрема, у II кварталі 2020 року доходи домогосподарств знизилися як у реальному готівковому, так і в номінальному вимірі.
У НБУ зазначають, що падіння охопило всі складові доходів, крім соціальних виплат. Зазначена складова зросла завдяки індексації пенсій, виплат по безробіттю та іншої допомоги.
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За даними статистичного відомства, в II кварталі зберігалося зростання середньомісячних номінальних заробітних плат штатних працівників підприємств, скорочення оплати праці в цілому свідчить про істотний вплив кризи на доходи працівників суб'єктів мікропідприємництва.
Крім того, через закриття кордонів на тлі епідемії знизилися і доходи і перекази трудових мігрантів.
Раніше ми повідомляли, що українці масово страждають від урізання зарплат, і шукають порятунку в роботі за кордоном.
Зокрема, працівники "Укрзалізниці" заявляють, що зарплати, порівняно з минулим роком, зменшилися, а навантаження, навпаки, зростає.
За офіційними даними "Укрзалізниці", у вересні минулого року середня зарплата по компанії становила 12435 гривень, а в березні 2020 року впала до 11660 гривень. Причиною назвали карантин, оскільки пасажирський рух призупинявся.
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