Український супертяж Олександр Усик здобув перемогу над британцем Дереком Чісорою в Лондоні одноголосним рішенням суддів

Як передає Poliiteka, незважаючи на свою поразку і незгоду з суддями, Чісора проявив гостинність і прийшов разом зі своїм промоутером Девідом Хеей після бою в роздягальню українця, пригостивши Усика і всіх членів його команди бургерами.





🤝🍔 Plenty of respect as Derek Chisora brings Oleksandr Usyk and his team a treat in the dressing room post-fight…



[📽️ @DerekWarChisora & Serge Lapin] pic.twitter.com/XNgo4Ec4fN — Michael Benson (@MichaelBensonn) November 1, 2020

Відзначимо, що Дерек Чісора залишився незгодним зі своєю поразкою, вважаючи, що віддав українцеві всього пару раундів.

"Виграв я бій? Так, 100%. Я збільшував темп. Так, віддав пару раундів, але я збільшував темп. Але судді побачили по-іншому. Був тиск. Іноді мої удари по тілу працювали. Він скаржився судді, проте суддя нічого не зробив. Я просто розчарований і спустошений"

Також прокомментував свою перемогу і Олександр Усик:

"Чи планую стати чемпіоном світу у важкій вазі? Ні. Не просто чемпіоном світу, а абсолютним чемпіоном світу", - заявив Усик у флеш-інтерв'ю після бою.







Про бой висловився також колишній чемпіон світу у другій середній вазі Джордж Гроувз.

"Вважаю, що Усик був краще Чісори в дев'яти раундах. Відчув, що він зняв ногу з педалі газу, коли не зміг зупинити Чісору після потужного сьомого раунду. Усик чекав, коли почнеться і закінчиться останній штурм від Чісори, але йому не сподобалося прагнення британця швидко закінчити бій. І все ж, Усик отримав відмінну перемогу.

Усик - найкращий важковаговик P4P в світі. Хоча на цей час кращим важковаговиком є ​​Ф'юрі. Думаю, в наступному році Усик виграє титул чемпіона світу в суперважкій вазі", - зазначив Гроувз.

Нагадаємо, Усик приголомшив зовнішнім виглядом перед боєм з Чісорою, відео: "Що з формою? Де "банки", прес?".



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