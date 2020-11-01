Російський телеведучий і комік Павло Воля у своєму новому номері різко відчитав Миколу Баскова, який прагне завоювати популярність у молоді

Особливу увагу Воля приділив публікаціям народного артиста Росії в соціальній мережі "Тікток". На екрані гуморист показав глядачам відеоролик співака, де той завзято рухається і нявкає в різних інтонаціях: звичайно - як робот, мило - як хлопчик.



Відео з номером Волі було опубліковано на сторінці Камеді Клаб в Youtube (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Гуморист упевнений, що виконавцям негоже лізти зі шкіри геть, щоб сподобається тим, хто навряд чи оцінить їх старання.

"Коли дорослі люди лізуть до молоді, це завжди виглядає дивно та жахливо. Мене це не цікавить. Хочу звернутися до тебе, Кіркоров, і до тебе, Басков. Тримайтеся, мужики, треба триматися, не ведіться на це все", - звернувся Воля до Баскова і Кіркорова.

Потім Павло Воля показав ще один ролик Миколи Баскова з "Тікток", де артист приміряв на себе маску, яка спотворила риси його вигляду: розтягнула ніс, рот і підборіддя, додала, вуса, густі брови і щетину.

Павло Воля повідомив, що всі записи артиста з "Тіктока", викликали у нього шок.

"Я хочу сказати словами Миколи Баскова. Це - натуральний капець.",- заявив зі сцени Павло Воля. Публіка вибухнула шаленим реготом.

Нагадаємо, що задоволений Басков вразив нічними втіхами і показав свою дівчинку.

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