Українці платитимуть за квартири по-новому у зв'язку зі змінами податку на нерухомість

Якщо зараз в Україні податок на нерухомість повинні платити тільки власники квартир або будинків з великою площею (від 60 до 120 кв. м), то за новими правилами податком обкладуть власників дорогих апартаментів, пише Обозреватель.

Влада хоче стягувати податок виходячи з вартості житла. Платити будуть змушені ті, чия нерухомість коштує вище порогової суми. При цьому уряд поки не розкриває цю суму.

Податковий адвокат Ольга Ніколаєнко звернула увагу на те, що зараз місцеві ради можуть приймати рішення і про ставку податку, і про площу житла, з якої не стягуються гроші. Вона припустила, що нові правила покликані централізувати прийняття рішень про податок на нерухомість.

У свою чергу, аналітик ТелеТрейд Сергій Родлер зазначає, що суми податку, засновані на вартості нерухомості, будуть постійно змінюватися. Він нагадав, що в Києві, за даними агентства нерухомості Knight Frank Group, вартість житла за 2020 рік зросла на 11,2%, а в інших регіонах країни ситуація схожа.

"Варто очікувати нескінченних суперечок на тему справедливої кадастрової оцінки з вимогою переглянути її в меншу сторону з боку населення і в більшу з боку органів влади", - додав експерт.

Нагадавши, українцям змінили податок на нерухомість, хто заплатить більше: "щомісяця по 1900 гривень...".

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