Британський супертяж Дерек Чісора одноголосним рішенням суддів програв у поєдинку з Олександром Усиком

Як повідомляє BoxingScene, боксер не згоден зі своєю поразкою, вважаючи, що віддав українцеві всього пару раундів.

"Чи виграв я бій? Так, 100%. Я збільшував темп. Так, віддав пару раундів, але я збільшував темп. Але судді побачили по-іншому. Був тиск. Іноді мої удари по тілу спрацьовували. Він скаржився судді, але суддя нічого не зробив. Я просто розчарований і спустошений.

У суперважкій вазі потрібно битися, а не боксувати. Я задавав темп, але віддав пару раундів. Він зловив мене кількома хорошими ударами, проте вони не були болючими", - заявив Чісора.





Також залишився незадоволеним колишній чемпіон світу за версією WBC у важкій вазі Тоні Беллью.

"Дерек Чісора постійно йшов на Усика. Це був дійсно запеклий бій.

Ви не стали б скаржитися, якби Чісора вийшов переможцем. Він переграв Олександра Усика, він ускладнив йому завдання. Ви не можете бути кращим боксером і отримати в два рази більше ударів, ніж інший хлопець.

Дерек Чісора для мене перевершив Олександра Усика в цьому бою", - цитує Беллью Sky Sports.







Відзначимо, що Усик після бою був самокритичний - він поставив собі трійку за цей поєдинок і сказав, що налаштовувався на більш жорсткий бокс. А ось "так званих експертів" він cлухати не має наміру і надалі.

"Так, я очікував такий поєдинок. Ми налаштовувалися на ще більш жорсткий " - сказав боксер.

Відповідаючи на питання, чи показав цей бій, що українець зможе ефективно виступати в супертяжах, він сказав "Я не знаю. Це питання до умовних експертів".



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