Внучка Ротару Соня Євдокименко вийшла на прогулянку в стильному вбранні

Як повідомляє Politeka.net, зараз внучці Софії Ротару Соні Євдокименко всього 19 років, проте, дівчина даремно часу не втрачала і за такий юний вік змогла багато чого досягти сама: стала обличчям модного бренду, взяла участь у фотосесіях для модних колекцій і підкорила подіуми.

У своєму блозі в Instagram красуня теж часто публікує ефектні кадри в стильних і трендових образах.

Незважаючи на те, що штат Нью-Йорк знаходиться на першому місці в США за кількістю заражених коронавірусом, Соня не боїться з'являтися на вулиці. Дівчина вирушила на прогулянку в район Сохо і поділилася мальовничими фото на своїй сторінці. До слова, людей на кадрах майже не видно - городяни все ж намагаються залишатися вдома.

Внучка легенди обрала для появи на публіці об'ємну джинсову куртку, блакитний світшот і світлі джинси. А ось маски на обличчі у Євдокименко немає, крім того, дівчина не використовувала макіяж, вирішивши похвалитися природними даними.

Багато користувачів мережі залишили коментарі під знімком, не забуваючи захоплюватися її красою. Софія Ротару також залишила під фото коментар, поставивши стікер у вигляді сердечка.

"Софія найкраща на світі❤️", " дуже красиво😍 😍❤️❤️"," симпатичне обличчя⭐️😍", "досить солодкі ангельські губи", " найкрасивіша і гідна дівчина!", "Приємно бачити , що є ще природна краса і, що не всі роздягаються, що б показати себе з кращого боку. Успіхів вам у всьому💓".

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