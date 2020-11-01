Після бою проти Дерека Чісори, який Олександр Усик виграв суддівським рішенням, українець прокоментував бій і свої плани на майбутнє

Як передає Politeka, Усик був самокритичний - він поставив собі трійку за цей поєдинок і сказав, що налаштовувався на більш жорсткий бокс. А ось "так званих експертів" він cлухати не має наміру і надалі.

"Так, я очікував такий поєдинок. Ми налаштовувалися на ще більш жорсткий " - сказав боксер.

Відповідаючи на питання, чи показав цей бій, що українець зможе ефективно виступати в супертяжах, він сказав "Я не знаю. Це питання до умовних експертів".

Що стосується того, яку б він собі поставив оцінку, Усик відповів "три".

"Чи планую стати чемпіоном світу у важкій вазі? Ні. Не просто чемпіоном світу, а абсолютним чемпіоном світу", - заявив Усик у флеш-інтерв'ю після бою.



Напередодні бою Усик відповів на питання, кого з політиків він хотів би відправити у нокаут.

"Знаєте, я не так давно прийшов до того, що палицю переобладнав в вудку. Тобто, ту палицю, якою я хотів бити людей, духівника говорив: "хочеться оцьому врізати". Він каже: "Ні, Санечка, давай замість палиці ми зробимо вудку". Дуже хотілося врізати, звичайно. Але, знову ж таки, мене ж теж хочуть вдарити багато людей за якісь мої висловлювання або дії", - підкреслив боксер.

Нагадаємо, українські політики-злодії допекли Усика, боксер кличе неугодних на ринг: "Я хочу ось цього врізати!".



Як повідомляла Politeka, Усик спантеличив вчинком перед боєм з Чісорою, британський боксер не стримався.

Також Усик зізнався в любові до радянського кінематографу: "Знову Москва".



