Погода в Україні 1 листопада змусить страждати більшість громадян, людей накриють проливні дощі

Як розповідає Politeka, про це свідчить прогноз синоптиків.

Так, українців на півночі чекає потужний удар: похолодання до 7-11 градусів буде супроводжуватися сильними дощами. Після заходу сонця ситуація погіршитися ще більше: очікується 5-9 за Цельсієм.

Схожою ситуація буде і в центрі України. Тут очікуються денні 9-12 зі знаком "плюс", а вночі від 5 до 9 градусів.

Трохи тепліше буде на півдні країни, де проливні дощі будуть поєднуватися з 10-15 зі знаком «плюс». Увечері очікується похолодання до 6-11 градусів.

Також зливи пройдуть на сході України, де листопад «розгуляється» до 11-14 градусів. Вночі їх змінять прохолодні 7-10 за Цельсієм.

Єдине, де сьогодні буде хмарно і без опадів – це західна частина країни. Тут синоптики прогнозують 7-12 зі знаком "плюс". А ось вночі різко похолодає: місцями буде від 0 до 5 за Цельсієм.

В Укргідрометцентрі стверджують, що в Києві буде сильний дощ, також як і в передмісті. У нічний час доби стовпчик термометра похолодає до 6-8 за Цельсієм, а вдень буде близько 9-11 градусів.

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