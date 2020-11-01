Знаменитості не змогли все тримати в таємниці

Зірки ретельно стежать за своєю зовнішністю, користуючись послугами косметологів і пластичних хірургів

Буває так, що знаменитості всіляко приховують те, що робили пластичні операції, але шанувальників не обдуриш, повідомляє Politeka.net.

Відома співачка і актриса Дженніфер Лопес заперечує того, що робила пластику, але користувачі мережі розглянули, що ніс зірки став тонше і акуратніше, що говорить про ринопластику. А ось відсутність зморшок говорить про те, що зірка робить собі "уколи краси".

Відома голлівудська актриса Ніколь Кідман також дуже молодо виглядає для свого віку, тому виникають питання... Стверджується, що красуня зробила собі уколи ботокса і гіалуронової кислоти. Також артистка змінила собі форму і контур рота.

Розкішна актриса Моніка Беллуччі виглядає добре в свої 55 років. Зірка каже, що просто добре за собою доглядає, проте хірурги підозрюють, що артистка зробила собі уколи омолодження, які і допомагають зберігати тонус і пружність шкіри обличчя.

Актриса серіалу "Секс у великому місті" Сара-Джессіка Паркер приховує факт того, що зменшила свій великий і широкий ніс. Також зірка вдавалася до контурної пластики.

Актриса Рене Зеллвегер втратила свою індивідуальність після пластики. Хоча зміни "в наявності", зірка не зізнається, що вдавалася до пластичної хірургії. Блондинка зробила блефаропластику, контурну пластику скул, підтяжку обличчя і вколола ботокс.

Зірка на власному досвіді показала, що в гонитві за красою і молодістю, можна перестаратися.

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