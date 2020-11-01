Відома американська модель Ебігейл Ретчфорд, яка спочатку прославилася в соцмережах, похвалилася ідеальними вигинами в блискучій білизні

Модель починала свій шлях в модельному бізнесі непросто, пише Politeka.net. У 20 років майбутня зірка взяла участь у конкурсі Міс Пенсільванія, проте дійшла тільки до півфіналу.

Щоб хоч якось прогодуватися, красуня працювала помічником юриста, секретарем і барменом. Однак слава прийшла до неї у 2013 році, коли форми красуні привернули увагу користувачів Фейсбуку. Після цього кар'єра красуні стала рости.

Зірку запрошують на різні зйомки знаменитих журналів. Паралельно Ебі веде свій Instagram.

Так, кілька годин тому модель опублікувала спекотні знімки в одних трусиках з блискучими лямками, що підкреслили "шовкові" сідниці.

Зірка приховала руками свій апетитний бюст, який прямо норовив вистрибнути. Поза зірки у воді була не менш гарячою - красуня стояла спершись на лікті і виставивши п'яту точку.

"Яке фото з цих твоє улюблене!? 😎 Коментар нижче! 🔥 🔥 🔥 ",- написала знаменитість.

За 10 годин пост зібрав понад 60 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі по достоїнству оцінили спекотні кадри, так і не вибравши свій улюблений.

"Суперлялька", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд одягла білу білизну. Корсет обтягнув тонку талію, а внизу з нього стирчали кріплення, призначені для панчіх.

Великі груди випирали з декольте, чи і зовсім не вистрибуючи з нього.

З-під корсета визирали маленькі трусики на тонких лямках. Фото просто обпалювало.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся"