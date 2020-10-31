До чого потрібно готуватися українцям

Міжнародні партнери поки не давали сигнали про можливе скасування безвізу для України

Про це заявив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура в ефір телеканалу Інтер.

Так, він прокоментував скандал навколо рішення Конституційного Суду про скасування відповідальності за недостовірне декларування, який може запустити процес скасування безвізового режиму з ЄС.

Більш того, як стверджує Качура, не піднімалося питання скасування траншу від МВФ для України.

"Ніяких сигналів немає про те, що не буде траншу кредиту МВФ. Фейки, які поширюють, про те, що буде анульовано безвіз: процедура не починалася і для цього немає підстав", - заявив нардеп в ефірі телеканалу.

Він також висловив сподівання, що ситуація навколо Конституційного Суду та його рішення щодо скасування відповідальності буде вирішена.

Про таке, як рішення КСУ вплине на безвіз, розповів і глава МЗС України Дмитро Кулеба. Він визнав, що цей скандал може вплинути на безвізовий режим, але поки безвіз "захищений".

"Станом на зараз безвіз захищений, але якщо не буде знайдено системне вирішення проблеми, яку КСУ створив своїм рішенням, постраждає не тільки безвіз. Ми втратимо підтримку купи країн, з якими у нас найбільші обсяги торгівлі, які найбільше підтримують українські реформи, які підтримують нас у боротьбі з російською агресією", - додав профільний міністр в ефірі телеканалу.

Раніше ми розповідали, що Єврокомісія може запустити механізм призупинення безвізового режиму для нашої країни після скандального рішення КСУ.

Таку інформацію в листі озвучив представник України при ЄС Микола Точицький

В ЄС попередили, що для запобігання негативному сценарію в Україні повинні створити робочу групу з розробки змін до Конституції України в антикорупційному напрямку.

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