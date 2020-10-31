К чему нужно готовиться украинцам

Международные партнеры пока не давали сигналы о возможной отмене безвиза для Украины

Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в эфире телеканала Интер.

Так, он прокомментировал скандал вокруг решения Конституционного суда об отмене ответственности за недостоверное декларирование, который может запустить процесс отмены безвизового режима с ЕС.

Более того, как утверждает Качура, не поднимался вопрос отмены транша от МВФ для Украины.

"Никаких сигналов нет о том, что не будет транша кредита МВФ. Фейки, которые распространяют, о том, что будет аннулирован безвиз: процедура не начиналась и для этого нет оснований", - заявил нардеп в эфире телеканала.

Он также выразил надежду, что ситуация вокруг Конституционного суда и его решения относительно отмены ответственности будет решена.

О таком, как решение КСУ повлияет на безвиз, рассказал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он признал, что этот скандал может повлиять на безвизовый режим, но пока безвиз "защищен".

"По состоянию на сейчас безвиз защищен, но если не будет найдено системное решение проблемы, которую КСУ создал своим решением, пострадает не только безвиз. Мы потеряем поддержку кучи стран, с которыми у нас самые большие объемы торговли, которые больше всего поддерживают украинские реформы, которые поддерживают нас в борьбе с российской агрессией", - добавил профильный министр в эфире телеканала.

Ранее мы рассказывали, что Еврокомиссия может запустить механизм приостановления безвизового режима для нашей страны после скандального решения КСУ.

Такую информацию в письме озвучил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий

В ЕС предупредили, что для предотвращения негативного сценария в Украине должны создать рабочую группу по разработке изменений в Конституцию Украины в антикоррупционном направлении.

Напомним, Зеленский поставил точку в вопросе безвиза, что ждет украинцев

Как сообщала Politeka, Зеленский обратился к ЕС с призывом из-за Украины

Также Politeka писала, что Украина получит новый безвиз с Евросоюзом, Зеленский выдал детали