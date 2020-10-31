Територіальні виборчі комісії передали до ЦВК перші протоколи

Про це йдеться на офіційному порталі Центрвиборчкому.

Так, після передачі протоколів з територіальних комісій ЦВК оголосила перші результати місцевих виборів, які проходили 25 жовтня.

Як відомо, всього в Україні 1421 посада міських, селищних, сільських голів. І зараз ЦВК отримала дані про результати виборів у 110 радах.

Також Центрвиборчком отримав дані щодо обраних депутатів, які пройшли до місцевих рад. Загальна кількість депутатських мандатів у місцевих радах, склад яких обирався на місцевих виборах, склала 43 122. Наразі отримано дані про 1 841 обраного депутата.

Також на порталі ЦВК з'явилася загальна інформація про мерів/сільських голів, які перемогли на місцевих виборах, і від кого вони висувалися.

Так, 52 мера, які вже офіційно перемогли на місцевих виборах, були самовисуванцями, і це 48% від загального числа нових міських/сільських голів.

На другому місці опинилися кандидати від "Слуги народу" - 16 осіб (майже 15%), трійку замикають партії "Довіра" і "Європейська солідарність" - по 6 обраних голів (5,56%).

Раніше ми попереджали про чергові довибори в Раду.

За словами глави "Слуги народу" Олександра Корнієнка, довибори до парламенту можуть відбутися вже в березні за умови, якщо на мажоритарних округах обрані там народні депутати підуть до місцевої влади.

Зокрема. довибори можуть пройти в окрузі №87, який зараз представляє нардеп від "Слуги народу" Зіновій Андрійович, а також в окрузі №184, від якого до парламенту потрапив представник депутатської групи "за майбутнє" ігор Колихаєв.

Нагадавши, зашкварені "Слуги народу" придумали, яким ще податком обкласти українців

Як повідомляла Politeka, присоромлений глава "Слуги народу" покаявся перед українцями.

Також Politeka писала, що скандал з "робочою бабою" зі "Слуги народу" не вщухає, з'явилося зізнання.