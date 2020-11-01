Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, похвалилася яскравим образом у білому бікіні

Настя є популярною моделлю, яка ділиться пікантними фото на своїй сторінці в Instagram досить часто. Так як дівчина рекламує модні бренди одягу для онлайн-магазинів, у виборі одягу вона не повторюється, кожен раз позуючи в чомусь новому.

Незмінним залишається акцент на її сідницях або бюсті. Квітко вважає свої достоїнства досконалими, а тому нерідко демонструє їх без одягу. Цього разу модель блиснула на відпочинку формами шостого розміру в білому бікіні з золотистою лямкою під бюстом. Доповнили образ Насті акуратна прозора спідниця, яку дівчина підняла для більшої пікантності кадру.

"Доброго ранку моїм улюбленим фанатам🌼 🧡", - написала дівчина під постом.

Шанувальники тут же відреагували:

«Ти прекрасна; Красиво, смачно, смачно👅👅👅; Я твій найбільший шанувальник @anastasiya_kvitko Ти виглядаєш такооооооо красиво 💗🌸🍑🔥; вона заслуговує діамантів💍 Анастасія квітко; Гаразд, непогано; Красиво 😋😋😋😋; Привіт пані; Люблю вас; Sin duda hrmosa😍😍😍😍; будь Ласка, додайте одну фотографію без тканини; Приголомшлива груди; 👏👏 Гарний малюк».

Раніше ми писали, що Настя кожен день показує нові образи, причому робить це дівчина самими оригінальними способами. Щоб не втрачати популярність, Квітко без проблем роздягається перед камерою, приміряє одну білизну з сіточки або прикривається мереживами замість халатів.

Так як Квітко вважає, що виглядає бездоганно, вона також не бажає худнути і завжди підкреслює, що їй і так добре. Втім, нерідко Настю звинувачують у надмірному використанні фотошопу, тому реакція на фото альтернативної моделі далеко не завжди позитивна.

На одному зі своїх фото Настя також зухвало нагадала про себе-одягла ліфчик від купальника на кілька розмірів менше і шкіряні лосини, досить помітно здавили її талію. При цьому бюст дівчини просто "вискочив" з незручної білизни, чим привернув увагу користувачів.

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