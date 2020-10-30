Український боксер Олександр Усик розповів, за що йому хотілося побити українських політиків

Як передає Politeka.net, несподівану заяву спортсмен зробив в інтерв'ю YouTube-каналу "Без гриму з Ганною Буткевич" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)



На запитання журналістки, кого з політиків він би відправив у нокаут, Усик відповів:

"Знаєте, я своєму духівнику говорив:" Я ось хочу цього врізати!", на що він відповідав: "не треба, Санічка", дуже хотілося врізати. Знову ж таки, мене теж хочуть вдарити багато людей за мої висловлювання. Багатьом не подобається мій спосіб життя і виходить така собі обратка", - пояснив боксер.

Водночас Усик не виключив можливого спарингу з одним з українських політиків.

"Якщо вони захочуть зі мною побоксувати і отримають ліцензію, то я готовий. А просто вдарити за те, що він мені не подобається по висловлюваннях або він злодій... Ви знаєте, якщо він злодій, що значить його потрібно посадити у в'язницю. Посадити і пробачити", - заявив Усик.

Раніше український боксер оцінив свої перспективи в політиці.

За словами Усика, стати частиною системи дуже легко, але він не бачить себе в політиці, оскільки має свою думку і не згоден виконувати чиїсь вказівки.

"Просто туди йти і виконувати якісь вказівки... Мені дуже складно домовлятися з собою, Мене важко переконати", - поділився спортсмен.

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