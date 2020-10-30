Національний банк повідомив про девальвацію гривні

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

У п'ятницю, 30 жовтня, офіційний обмінний курс гривні до долара на кінець третього кварталу порівняно з кінцем другого кварталу 2020 року знизився на 6%. З початку року гривня девальвувала майже на 20%.

Головним фактором, який викликав девальвацію гривні в третьому кварталі 2020 року, називають погіршення кон'юнктури на валютному ринку, обумовлене зростанням попиту на іноземну валюту на тлі погіршення очікувань.

"Найбільшими чистими покупцями іноземної валюти в цей період були імпортери Побутових товарів і автотрейдери, нерезиденти на ринку облігацій внутрішньої держпозики і Прямі іноземні інвестори з метою репатріації дивідендів. Також зросли операції з купівлі іноземної валюти на умовах форвард", - зазначили у звіті.

Протягом третього кварталу курс гривні до долара ослаб у той час як більшість валют основних торгових партнерів України зміцнилися. Так, це призвело до знецінення і номінального ефективного валютного курсу, і реального ефективного курсу.

На 30 жовтня НБУ встановив такий урс валют в Україні:

100 доларів – 2843,83 грн;

100 євро - 3329,84 грн.

Зазначимо, що в проекті Державного бюджету на наступний рік закладено курс 29 грн за один долар. Згідно з прогнозом Кабінету Міністрів України, на кінець 2021 року курс коливатиметься на рівні 28,8 грн, а середній курс долара за рік становитиме 29,1 грн.

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