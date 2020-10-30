Британський боксер Дерек Чісора назвав "російським" українського колегу Олександра Усика, з яким у нього через декілька днів буде бій

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

Так, британець Дерек Чісора заявив, що промоутер Едді Хирн "продався" Олександру Усику, якого назвав російським.

Даний епізод стався під час фінальної пресконференції перед боєм між Усиком та Чісорою, який пройде у суботу, 31 жовтня. При цьому сам Хирн виправив Дерека, зазначивши, що його суперник насправді родом з України.

"Все, про що я тебе прошу, Едді: мені потрібен чесний рефері і чесні судді, а не так, як було в бою з Уайтом, коли ти купив суддю. Розумію, Олександр - твій клієнт, так як ти продав душу російянам... Усик з України? Окей, ти продав душу українцям. Але я знову доведу свою цінність. Мені потрібно лише, щоб все було чесно, для всіх", - наголосив Чісора.

Як відомо, в суботу, 31 жовтня, в Лондоні Усик і Чісора будуть боротися за звання офіційного претендента на чемпіонський пояс WBO, володарем якого є англієць Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, раніше Чісора підігрів інтерес до бою з Усиком новим фото: "Будьте готові, гряде...".

Як повідомляла Politeka, у Усика збираються "підпорядкувати" Джошуа після бою з Чісорою, розкриті плани: "Просто і практично".



Також Politeka писала, що Усик на пляжі звернувся до Чісори ламаною англійською, відео.