Британский боксер Дерек Чисора назвал "российским" украинского коллегу Александра Усика, с которым у него через несколько дней будет бой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

Так, британец Дерек Чисора заявил, что промоутер Эдди Хирн "продался" Александру Усику, которого назвал россиянином.

Данный эпизод произошел во время финальной пресс-конференции перед боем между Усиком и Чисорой, который пройдет в субботу, 31 октября. При этом сам Хирн исправил Дерека, отметив, что его соперник на самом деле родом из Украины.

"Все, о чем я тебя прошу, Эдди: мне нужен честный рефери и честные судьи, а не так, как было в бою с Уайтом, когда ты купил судью. Понимаю, Александр - твой клиент, так как ты продал душу россиянам... Усик из Украины? Окей, ты продал душу украинцам. Но я снова докажу свою ценность. Мне нужно лишь, чтобы все было честно для всех", - подчеркнул Чисора.

Как известно, в субботу, 31 октября, в Лондоне Усик и Чисора будут бороться за звание официального претендента на чемпионский пояс WBO, обладателем которого является англичанин Энтони Джошуа.

Напомним, ранее Чисора подогрел интерес к бою с Усиком новым фото: "Будьте готовы, грядет...".

Как сообщала Politeka, у Усика собираются "подчинить" Джошуа после боя с Чисорой, раскрыты планы: "Просто и практично".



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