Українцям варто готуватися до різкого похолодання та дощів
Про це у новому прогнозі погоди розповіла синоптик Наталка Діденко.
За її словами, перехід від жовтня до листопада відбудеться з дощами та похолоданням.
Зокрема, циклон спровокує дощі на території України.
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"Вихідними циклон з півдня зумовить у більшості областей України дощі. У суботу на південному сході, в Приазов'ї, місцями в Дніпрі з районами та в східних областях можливі сильні дощі. У неділю в західній частині України опади припиняться", - попередила Наталка Діденко у своєму Facebook.
Згідно з прогнозом погоди, на вихідних буде прохолодно, через що вдень температура становитиме +7+11 градусів, а на Півдні та південному сході буде трохи тепліше, +10+14 градусів.
"У Києві перехід від жовтня до листопада - таке собі: вогко, з туманами, дощами та похолоданням до +7 градусів. Тумани ще й сприятимуть зависанню шкідливих домішок у повітрі, тому вихідними шопінг не дуже доречний", - резюмувала Діденко у своєму Facebook.
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За словами синоптика Наталії Голені, перший тиждень останнього місяця осені обрадує жителів нашої країни сухою і теплою погодою.
Однак, вже після 4 листопада погода в Україні покращиться.
"Невеликі дощі будуть 2 і 3 листопада, в ці дні температурний фон трохи знизиться, але буде близько до кліматичної норми. З 4 листопада опади припиняться, вдень очікується близько 10 градусів тепла, ночами температура повітря може знижуватися до слабкого морозу", – розповіла Наталія Голеня.
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