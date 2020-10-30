Після нового антирекорду щодо захворюваності китайським вірусом, в МОЗ розповіли, чи введуть в Україні тотальний карантин

За даними, на 30 жовтня, за минулу добу Китайський вірус в Україні діагностували у 8 312 осіб, що є новим добовим антирекордом з початку епідемії. За добу померли 173 пацієнта.

Згідно з даними на сайті РНБО, станом на ранок п'ятниці, 30 жовтня, вірус діагностували у 378 729 осіб. Летальних випадків з початку епідемії в Україні зареєстровано 7 041 осіб.

Найбільше нових випадків за добу зареєстрували в Києві-підтверджено 741 випадок, в Харківській області за добу захворіли 659 осіб. У число регіонів з найбільшим приростом потрапили Одеська (+493), Львівська (+425), Івано-Франківська (+385),Чернівецька (367) області.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що епідемію переживають і розвинені країни. Наприклад, у Франції за добу 47 тис.заражених, в Німеччині – 18 тис. ці країни вводять повторний локдаун (закриваються підприємства, обмежується переміщення громадян та ін).

При цьому Степанов підкреслив, що в Україні поки бізнес не закривають. Влада лише говорить про необхідність працювати в певних рамках. Тому він просить всіх громадян дотримуватися заходів безпеки, щоб наша країна змогла уникнути найгіршого сценарію розвитку епідемії.

"На мою думку, виходячи з різних факторів, у тому числі економічних факторів, повний локдаун... Ми повинні його максимально уникати", - заявив він.

Степанов зазначив, що для бізнесу вводять обмеження, але заклади не закривають.

Додамо, також, що в Україні змінено карантинне зонування. Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила зони карантину в Україні. Зміни почнуть діяти в понеділок, 2 листопада.

Відповідне рішення комісія прийняла сьогодні.

"Червона" зона

До цієї зони увійшли: Житомир, Ужгород, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів.

Дозволено продовжити роботу громадського транспорту, ТРЦ і магазинів. В Івано-Франківській, Полтавській, Харківській та Хмельницькій областях можна працювати школам, коледжам, вузам.

В Івано-Франківській, Київській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях продовжують працювати заклади громадського харчування.

У Житомирській, Одеській, Луганській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській областях дозволена посадка пасажирів у транспорті приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення.

"Помаранчева" зона

До цієї зони увійшли: Київ, Вінниця, Луцьк, Дніпро, Авдіївка, Мукачево, Запоріжжя, Біла Церква, Кропивницький, Лисичанськ, Львів, Одеса, Гадяч, Тернопіль, Херсон, Черкаси.

Таким чином, Тернопіль, який був у "червоній" зоні, потрапив у "помаранчеву".

У ці зоні забороняється робота хостелів, турбаз і т.д. (крім готелів); розважальних закладів, ресторанів в нічний час; планових госпіталізацій в лікарні; спортзалів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів, закладів культури; - прийом нових змін в Дитячі табори.

Також забороняються масові заходи за участю понад 20 осіб, робота закладів громадського харчування з 22:00 до 7:00.

"Жовта" зона

У цю зону увійшли: міста Гола Пристань, Каховка і Нова Каховка.

Забороняється відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають "кризові" послуги; проведення масових заходів за участю понад 30 осіб, робота закладів громадського харчування з 22:00 до 7:00.

"Зелена" зона

У цю зону входять всі інші регіони і міста. Масочний режим в приміщенні; соціальна дистанція в громадському транспорті. Забороняється проведення масових заходів за участю понад 50 осіб, робота закладів громадського харчування з 22:00 до 7: 00, Спортивні заходи з глядачами (виняток: міжнародні матчі за погодженням МОЗ).

Нагадаємо, МОЗ попередило українців про нові "червоні" зони.

Як повідомляла Politeka, у Раді хочуть різко змінити систему штрафів, що буде з грошима українців.

Також Politeka писала, що українців попередили про жорсткі штрафи за авто, як не потрапити на гроші.