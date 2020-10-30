Український боксер Олександр Усик здивував своїми діями перед боєм з Дереком Чісорою

Як передає Politeka.net, кумедний випадок стався під час прес-конференції перед поєдинком (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Так, в один з моментів офіційного заходу колишній Олександр дістав листочок і ручку і почав щось записувати. При цьому він періодично робив паузи, роблячи вдумливий вигляд.

Як виявилося, український спортсмен вирішував математичні задачки, які дали йому в тренерському штабі.

"Моя команда протягом тижня задавала мені математичні рівняння для тренування розумових здібностей. Я не вирішив жодного з них і подумав, що зараз ідеальний час для цього", - цитує боксера британське видання The Sun.

Така поведінка Усика не залишилося і без уваги його майбутнього супротивника.

"Я поняття не маю, що він там пише. Мене це не турбує. Мені це не цікаво. Це бокс, ми будемо битися", - заявив Дерек Чісора.

Any guesses as to what @Usykaa is drawing? 😂😂😂 pic.twitter.com/DfeXioXCds — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) October 29, 2020

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За його словами, від цього програє безліч людей, в тому числі і боксери, але підкреслив, що якби це сталося, то в цьому б не було нічого страшного.

"Я в цьому знаходжу плюс. Я більше зроблю того, що мені потрібно для роботи, отримаю нові навички, щось нове зможу навчитися робити. Я намагаюся переводити це в свій плюс", - пояснив боксер.

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