Зірки популярного проекту "Дизель шоу" похвалилася номерами, які мають намір показати до Нового року

Знімки були опубліковані в Instagram, передає Politeka.

Так, на опублікованих кадрах можна помітити добірку з різних номерів зірок, під які українці буквально «рвали животи». Однак користувачі мережі відзначили, що цього разу свято пройде без Марини Поплавської.

"Марина Францівну не вистачає шкода вона проста 💋💋💋💋❤️❤️❤️❤️❤️була моєю коханою людиною", " Еххх це моя мрія потрапити в Дизель шоу. А ще я кожен день дивлюся Дизель шоу", - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що українці не оцінили новий випуск "Дизель шоу" з " чадними приколами і жартами»

Новий випуск українського гумористичного проекту "Дизель шоу" з'явився в мережі, проте викликав неоднозначну реакцію у глядачів.

"61 випуск Дизель Шоу відкриває 8 сезон, в якому глядачі побачать ще більше чадних приколів і жартів», – так автори програми анонсували свіже відео, яке з'явилося на Youtube-каналі «гумор ICTV».

Нагадавши, маленький син зірки «Дизель шоу» вразив зовнішністю, фото облетіло мережу.

Як повідомляла Politeka, біда трапилася із зіркою «Дизель шоу», важлива Заява.

Також Politeka писала, що зірка «Дизель шоу» видав страшну правду про загибель Поплавської через півтора року.