Звезды популярного проекта «Дизель шоу» похвасталась номерами, которые намерены показать к Новому году

Снимки были опубликованы в Instagram, передает Politeka.

Так, на опубликованных кадрах можно заметить подборку из различных номеров звезд, под которые украинцы буквально «рвали животы». Однако пользователи сети отметили, что в этот раз праздник пройдет без Марины Поплавской.

«Марина Францевну не хватает жаль она проста 💋💋💋💋❤️❤️❤️❤️❤️была моим любимым человеком», «Эххх это моя мечта попасть в Дизель шоу. А ещё я каждый день смотрю Дизель шоу», - пишут они.

До этого сообщалось, что украинцы не оценили новый выпуск «Дизель шоу» с «угарными приколами и шутками»

Новый выпуск украинского юмористического проекта «Дизель шоу» появился в сети, однако вызвал неоднозначную реакцию у зрителей.

«61 выпуск Дизель Шоу открывает 8 сезон, в котором зрители увидят еще больше угарных приколов и шуток», – так авторы программы анонсировали свежее видео, которое появилось на Youtube-канале «ЮМОР ICTV».

Напомним, маленький сын звезды «Дизель шоу» поразил внешностью, фото облетело сеть.

Как сообщала Politeka, беда случилась со звездой «Дизель шоу», важное заявление.

Также Politeka писала, что звезда «Дизель шоу» выдал страшную правду о гибели Поплавской спустя полтора года.