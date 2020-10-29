Український боксер Олександр Усик, який останнім часом досить часто потрапляє у скандали, пов'язані з РФ, зізнався у любові до російського кінематорграфа

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Twitter промоутерської компанії Matchroom Boxing.

Зазначається, що зараз Усик закінчує підготовку до поєдинку з британцем Дереком Чісорою, який відбудеться у суботу, 31 жовтня. У ці дні боксер бере участь в різних заходах у Лондоні, один з яких - відповіді на запитання, які надходять від шанувальників.

Зокрема, 33-річний уроженець Криму відповів на бліц-запитання вболівальників, які вони поставили через сторінку в соцмережі.

Так, відповідаючи на одне з таких запитань, боксер розповів, що його улюбленим фільмом є радянська кінострічка "Москва сльозам не вірить".

Відповідаючи на запитання щодо вподобань в алкоголі, Усик сказав, що спиртне він не надто любить, однак "не відмовився б від пива чи рому".

Найскладнішими суперниками в своїй кар'єрі він назвав росіянина Артура Бетербієва в любителях і британця Тоні Белью – в професіоналах.

Якби була нагода, Усик хотів би зійтися на рингу зі своїм кумиром - Мухаммедом Алі.

Як відомо, в суботу, 31 жовтня, в Лондоні Усик і Чісора будуть боротися за звання офіційного претендента на чемпіонський пояс WBO, володарем якого є англієць Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, раніше Чісора підігрів інтерес до бою з Усиком новим фото: "Будьте готові, гряде...".

Як повідомляла Politeka, у Усика збираються "підпорядкувати" Джошуа після бою з Чісорою, розкриті плани: "Просто і практично".



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