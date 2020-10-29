Український боксер Олександр Усик, який останнім часом досить часто потрапляє у скандали, пов'язані з РФ, зізнався у любові до російського кінематорграфа
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Twitter промоутерської компанії Matchroom Boxing.
Зазначається, що зараз Усик закінчує підготовку до поєдинку з британцем Дереком Чісорою, який відбудеться у суботу, 31 жовтня. У ці дні боксер бере участь в різних заходах у Лондоні, один з яких - відповіді на запитання, які надходять від шанувальників.
Зокрема, 33-річний уроженець Криму відповів на бліц-запитання вболівальників, які вони поставили через сторінку в соцмережі.
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Так, відповідаючи на одне з таких запитань, боксер розповів, що його улюбленим фільмом є радянська кінострічка "Москва сльозам не вірить".
Відповідаючи на запитання щодо вподобань в алкоголі, Усик сказав, що спиртне він не надто любить, однак "не відмовився б від пива чи рому".
Найскладнішими суперниками в своїй кар'єрі він назвав росіянина Артура Бетербієва в любителях і британця Тоні Белью – в професіоналах.
Якби була нагода, Усик хотів би зійтися на рингу зі своїм кумиром - Мухаммедом Алі.
Як відомо, в суботу, 31 жовтня, в Лондоні Усик і Чісора будуть боротися за звання офіційного претендента на чемпіонський пояс WBO, володарем якого є англієць Ентоні Джошуа.
Нагадаємо, раніше Чісора підігрів інтерес до бою з Усиком новим фото: "Будьте готові, гряде...".
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