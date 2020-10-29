Український боксер Олександр Усик висловився про перенесення бою з Дереком Чісорою через карантин

Як передає Politeka.net, свій коментар спортсмен дав в інтерв'ю YouTube-каналу "Без гриму з Ганною Буткевич" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

За його словами, від цього програє безліч людей, в тому числі і боксери.

"Нікому це на руку, ні мені, ні Чісорі. Це мінус абсолютно всім. У цьому задіяно дуже багато людей, які хочуть їсти, а їсти треба купувати. Багато втрачають заробіток і це проблема для всіх", - зазначив боксер.

Водночас Усик підкреслив, що якби бій все ж скасували, то в цьому б не було нічого страшного.



"Я в цьому знаходжу плюс. Я більше зроблю того, що мені потрібно для роботи, отримаю нові навички, щось нове зможу навчитися робити. Я намагаюся переводити це в свій плюс", - пояснив боксер.

Раніше український супертяж поділився очікуванням від поєдинку з Чісорою.

"Для того, щоб встояти в рингу, потрібно не пропускати ударів в підборіддя, і тоді все буде добре. У кожної людини однакове підборіддя, ви не можете натренувати його в залі. Удар необов'язково повинен бути сильним, щоб повалити людину", - заявив він в одному з останніх інтерв'ю.

Нагадаємо, раніше Чісора підігрів інтерес до бою з Усиком новим фото: "Будьте готові, гряде...".

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