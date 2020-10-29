Украинский боксер Александр Усик высказался о переносе боя с Дереком Чисорой из-за карантина
Как передает Politeka.net, свой комментарий спортсмен дал в интервью YouTube-каналу "Без Грима с Анной Буткевич" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По его словам, от этого проиграет множество людей, в том числе и боксеры.
"Никому это на руку, ни мне, ни Чисоре. Это минус абсолютно всем. В этом задействовано очень много людей, которые хотят кушать, а кушать надо покупать. Многие теряют заработок и это проблема для всех", - отметил боксер.
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В то же время Усик подчеркнул, что если бы бой все же отменили, то в этом бы не было ничего страшного.
"Я в этом нахожу плюс. Я больше сделаю того, что мне нужно для работы, получу новые навыки, что-то новое смогу научиться делать. Я стараюсь переводить это в свой плюс", - объяснил боксер.
Ранее украинский супертяжеловес поделился ожиданием от поединка с Чисорой.
"Для того, чтобы устоять в ринге, нужно не пропускать ударов в подбородок, и тогда все будет хорошо. У каждого человека одинаковый подбородок, вы не можете натренировать его в зале. Удар необязательно должен быть сильным, чтобы повалить человека", - заявил он в одном из последних интервью.
Напомним, ранее Чисора подогрел интерес к бою с Усиком новым фото: "Будьте готовы, грядет...".
Как сообщала Politeka, у Усика собираются "подчинить" Джошуа после боя с Чисорой, раскрыты планы: "Просто и практично".
Также Politeka писала, что Усик на пляже обратился к Чисоре на ломаном английском, видео.