Украинский боксер Александр Усик высказался о переносе боя с Дереком Чисорой из-за карантина

Как передает Politeka.net, свой комментарий спортсмен дал в интервью YouTube-каналу "Без Грима с Анной Буткевич" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, от этого проиграет множество людей, в том числе и боксеры.

"Никому это на руку, ни мне, ни Чисоре. Это минус абсолютно всем. В этом задействовано очень много людей, которые хотят кушать, а кушать надо покупать. Многие теряют заработок и это проблема для всех", - отметил боксер.

В то же время Усик подчеркнул, что если бы бой все же отменили, то в этом бы не было ничего страшного.



"Я в этом нахожу плюс. Я больше сделаю того, что мне нужно для работы, получу новые навыки, что-то новое смогу научиться делать. Я стараюсь переводить это в свой плюс", - объяснил боксер.

Ранее украинский супертяжеловес поделился ожиданием от поединка с Чисорой.

"Для того, чтобы устоять в ринге, нужно не пропускать ударов в подбородок, и тогда все будет хорошо. У каждого человека одинаковый подбородок, вы не можете натренировать его в зале. Удар необязательно должен быть сильным, чтобы повалить человека", - заявил он в одном из последних интервью.

Напомним, ранее Чисора подогрел интерес к бою с Усиком новым фото: "Будьте готовы, грядет...".

Как сообщала Politeka, у Усика собираются "подчинить" Джошуа после боя с Чисорой, раскрыты планы: "Просто и практично".



Также Politeka писала, что Усик на пляже обратился к Чисоре на ломаном английском, видео.