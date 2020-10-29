25-річна українська модель Інна Горячковська, яка отримала титул Міс України з дев'ятим розміром грудей, показала свою гордість крупним планом
Як повідомляє Politeka.net, фігуриста красуня виклала в соціальній "Instagram" фотографії, на яких постала в чорному топі. Одяг ледь вмістив пишний бюст Інни, ракурс зверху дозволяє вдосталь насолодитися розкішним декольте, а золотий ланцюжок вдало акцентує увагу на цю видатну частину тіла.
Дівчина також прикрила обличчя захисною маскою, яка зображує величезний усміхнений рот з висунутим язиком. Гарячковська зробила селфі разом з дівчинкою, яка одягла маску із зображенням сигари. Судячи з усього, подруги весело проводять час разом і насолоджуються товариством один одного.
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На жаль, шанувальники Інни не змогли прокоментувати запис і побільше дізнатися про те, що відбувається, адже вона опублікувала знімки в сторіз.
Раніше модель похвалилася своєю фігурою плюс-сайз в блискучій сукні. Об'ємні груди, здавалося, ледь не вистрибували з декольте, проте смілива модель лише прибрала зайву тканину зверху і показала свої форми у всій красі, присівши на диван. При цьому Інна Горячковська сором'язливо опустила очі і поморгала густими чорними віями.
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